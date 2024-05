Stiri pe aceeasi tema

- Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea! a continuat și saptamana aceasta intr-o zona superba din Romania, la Corbu, unde Nea Marin i-a pus la munca pe Ruby, Jador, Adriana Trandafir și Patrizia Paglieri.

- Nea Marin și vedetele invitate la Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea! i-au pregatit o aniversare ca in filme doamnei Floarea. Octogenara pentru care nea Marin și vedetele au muncit 3 zile a avut o reacție emoționanta la vederea surprizei.

- „Poftiti pe la noi: Poftiti in Dobrogea!”, emisiunea lui Nea’ Marin de la Antena 1, continua in aceasta primavara cu noi episoade din cel de-al 10-lea sezon. Inceput in luna ianuarie, sezonul nu a fost difuzat in totalitate, astfel ca acum Antena 1 a decis sa transmita la TV noi episoade. Iar printre…

- In episodul din aceasta seara a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, difuzat pe data de 20 mai 2024, Nea Marin a prezentat-o vedetelor din echipa lui pe doamna Floarea o femeie care umreaza sa implineasca 81 de ani și care, pana acum, intr-un singur an și-a serbat ziua de naștere.

- „Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea!” este invitația pe care Nea Marin o lanseaza catre telespectatori. Noile episoade ale sezonului 10 vor fi difuzate in fiecare luni, marți și miercuri, ȋncepand din 20 mai, la Antena 1.Incepand cu 20 mai, Nea Marin revine la Antena 1 cu episoade noi din sezonul…

- Amicalul Columbia – Romania, incheiat aseara 3-2 pe Estadio Metropolitano, a fost urmarit ȋn direct la Antena 1 de aproape 1.8 milioane de telescpectatori. Partida tricolorilor condusi de Edi Iordanescu s-a impus aseara ca lider detasat de audienta, la nivelul tutror categoriilor de public.

- Ministrul Muncii a vorbit, in cadrul Conferinței ”Human Revolution. Resursele Umane – Parteneri in Construirea Viitorului“, organizate de postul de televiziune Antena 3 CNN , despre piața deficitara de munca din Romania și despre masurile pe care Guvernul le pregatește pentru a rezolva aceasta problema.…