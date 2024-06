Bombardamentele rusești continua in Ucraina in timpul summit-ului din Elveția. Un guvernator ucrainean susține ca rușii au folosit muniție cu dispersie. Mai multe persoane au murit sau au fost ranite. Trei oameni au murit intr-un atac cu „muniție cu dispersie” asupra unui sat din Ucraina, spune guvernatorul ucrainean din Donetk Vadym Filashkin, potrivit Sky News. […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 793. Atacuri rusești in Ucraina in timpul summit-ului pentru pace din Elveția a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .