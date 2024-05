„Sărbătoarea primăverii”, un eveniment cultural organizat de Centrul Județean de Excelență Alba Vineri, 10 mai, de la ora 18, la Casa de Cultura a Studenților din Alba Iulia, a avut loc spectacolul „Sarbatoarea primaverii”. Organizat de catre Centrul Județean de Excelența Alba, alaturi de Asociația E.Club Rotary Arieșeni Alpin, evenimentul cultural a avut ca principal scop strangerea de fonduri pentru premierea elevilor din cadrul Centrului, care in acest an școlar au obținut rezultate foarte bune la olimpiade și concursuri școlare. Partenerii organizatorilor au fost Primaria Municipiului Alba Iulia, Consiliul Județean Alba, Inspectoratul Școlar Județean Alba și Casa de Cultura a Studenților… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

