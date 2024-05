Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul moldovean al Energiei, Victor Parlicov, și ministrul roman al Energiei, Victor Parlicov, au cantat impreuna piesa ,,Trenulețul” a formației Zdob Zdub și fraților Advahov, aceasta fiind dedicata unui tren care circula intre Capitala Republicii Moldovei și a Romaniei.

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, afirma ca se are in vedere un program care sa permita utilizarea blocurilor comuniste pentru producerea de energie verde in Bucuresti. Daca se va ajunge pana acolo, sigur se va gasi și un instrument de finanțare, dat fiind beneficiile unui astfel de program. Folosirea…

- „Eu aș vedea un asemenea spital și in București. Avem un mare spital la Viena, avem un mare spital la Istanbul, nu avem un spital in Romania care sa deserveasca toata regiunea noastra", a menționat Sebastian Burduja, cu referire la cazul actorului Florin Piersic, plimbat intre clinici in Cluj Napoca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca s-a depașit momentul trecerii primarilor de la un partid la altul, iar, pana la urma, a fost corect ca deciziile sa fie luate la nivel de organizație. Ciolacu da drept exemplu pe Gabriela Firea – PSD si Sebastian Burduja – PNL, care și-au depasit orgoliile,…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, s-a intalnit astazi, la sediul MApN , cu adjunctul șefului Misiunii Diplomatice a SUA la București, Michael Dickerson. In cadrul intalnirii, au fost abordate mai multe elemente de interes referitoare la mediul actual de securitate, fiind pus un accent deosebit…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca Romania atrage interesul unor companii energetice globale pentru investiții de miliarde de dolari. Declarația a fost facuta in urma participarii la cea de-a doua reuniune ministeriala a Consiliului Consultativ pentru Energie Verde, organizate in Baku,…

- Intrebat daca PNL sustine posibilitatea reunificarii Romaniei cu Basarabia, Nicolae Ciuca s-a referit la o unire sub umbrela Uniunii Europene. ”Am discutat cu autoritatile din Republica Moldova, incepand cu doamna presedinte, cu presedintele Parlamentului, iata am avut mai inainte cu primarii de dreapta…

- Cel mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS in București, in perioada 9-23 februarie, arata ca PSD conduce detașat in preferințele politice ale electoratului din Capitala. Potrivit sondajului, realizat anterior deciziei de comasare a alegerilor și a lansarii unei…