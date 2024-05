Stiri pe aceeasi tema

- Un moment artistic a avut loc la București, acolo unde Ministrul Energiei din Republica Moldova, Victor Parlicov, alaturi de omologul sau din Romania, Sebastian Burduja au cantat impreuna la chitara. Aceștia au interpretat piesa „Trenulețul” de Zdob și Zdup, care nu a fost aleasa la intamplare. Momentul,…

- Intrebarea vine la o zi dupa ce șefa diplomatiei belgiene, Hadja Lahbib, a afirmat ca Belgia, care detine in acest semestru presedintia prin rotatie a Uniunii Europene si, prin urmare, stabileste agenda intalnirilor, intentioneaza sa inceapa negocierile de aderare cu Ucraina si Republica Moldova in…

- Ministrul Energiei, Victor Parlicov, s-a intilnit la Washington cu reprezentanți ai Bancii de Export-Import a Statelor Unite, EXIM Bank, interesata de finanțarea proiectelor investiționale in Republica Moldova, inclusiv in construcția de noi centrale termoelectrice in regim de cogenerare. Victor Parlicov…

- Vineri, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat inceperea construcției Liniei Electrice Aeriene care va conecta sistemul energetic al Republicii Moldova cu cel al Romaniei. Potrivit președintelui moldovean, acest proiect reprezinta unul dintre cele mai importante demersuri de la obținerea…

- Propunerea face parte din comunicarea Comisiei Europena privind reformele necesare inainte de extinderea Uniunii. Anunțul a fost facut de europarlamentarul din Romania, Siegfried Mureșan, care este și președintele delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu Republica Moldova, transmite Radio…

- Intrebat daca PNL sustine posibilitatea reunificarii Romaniei cu Basarabia, Nicolae Ciuca s-a referit la o unire sub umbrela Uniunii Europene. ”Am discutat cu autoritatile din Republica Moldova, incepand cu doamna presedinte, cu presedintele Parlamentului, iata am avut mai inainte cu primarii de dreapta…

- Alaturi de președintele Senatului, Nicolae Ionel Ciuca, ne-am intalnit astazi la Chișinau cu președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, anunța europarlamentarul Siegfried Mureșan intr-o postare pe pagina sa de facebook. ”Parlamentul Romaniei - la fel ca Parlamentul European - va sprijini…