FOTO/VIDEO. Accident grav în centrul Capitalei. Un microbuz plin cu nepalezi a trecut pe roşu. 12 oameni au fost răniți Un accident grav a avut loc, noaptea trecuta, in București. 15 persoane au fost implicate in accident, dintre care 12 au ajuns la spital. Accidentul s-a produs intre un autoturism si un microbuz. Șoferul microbuzului, un tanar de 21 de ani care nu a respectat culoarea rosie a semaforului, avea 0.54mg/l alcool pur in aerul […] The post FOTO/VIDEO. Accident grav in centrul Capitalei. Un microbuz plin cu nepalezi a trecut pe rosu. 12 oameni au fost raniți appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Un microbuz și un autoturism s-au ciocnit, in timpul nopții, in Piata Unirii din Bucuresti. 12 persoane au fost ranite și au ajuns la spital. Soferul microbuzului nu a respectat culoarea rosie a semaforului, iar polițiștii au constatat ca avea 0.54mg/l alcool pur in aerul expirat.

