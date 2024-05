Construcția autostrazii A7, ce promite sa lege Bacaul de Pașcani, a adus nu doar speranța unei infrastructuri moderne, ci și drame pentru locuitorii afectați de coridorul de expropriere. Un exemplu graitor este cel al familiei T., din județul Iași, care a aflat ca a ramas fara teren dupa noua luni de la expropriere, primind despagubiri […] The post Expropriere șocanta pe A7: O familie afla ca și-a pierdut terenul dupa 9 luni appeared first on Puterea.ro .