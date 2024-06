Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent sondaj realizat de Sociopol pentru municipiul Iași, publicat inaintea alegerilor, releva o competiție acerba intre principalii doi candidați. Conform sondajului, Mihai Chirica, de la PNL, conduce cu 29% din intențiile de vot, urmat indeaproape de Bogdan Balașnicu, candidatul PSD, cu 22%.…

- Un sondaj recent realizat la nivelul Sectorului 2 din Capitala releva cresterea avansului pe care Rareș Hopinca, candidat PSD-PNL, il deține fața de actualul primar, Radu Mihaiu (USR), in lupta pentru Primaria Sectorului 2. Fostul prefect al Capitalei, Hopinca, are un avans de 6 procente in fața lui…

- Un ziar de propaganda imparțit de UDMR in județul Bihor prezinta o lista cu patru dușmani ai maghiarilor. Ziarul de propaganda impartit de UDMR prin judetul Bihor, „Gyozzenek a magyarok” adica „Sa invinga maghiarii”, prezinta o lista cu cei mai vehemenți naționaliști romani. ”In loc sa-si laude propriii…

- In județul Olt ar fi fost distribuite pachete cu alimente pe strazile satelor, totul pentru a atrage voturile alegatorilor. Iar cazul nu este unul singular in țara. In județul Vaslui, un candidat la primaria Oltenești a imparțit orez, zahar și ulei oamenilor, chiar cu cateva zile inainte sa inceapa…

- PSD Iași a depus la Biroul Electoral Județean listele de candidați pentru alegerile locale care vor avea loc pe data de 9 iunie. Social-democrații și-au prezentat echipa cu care vrea sa caștige voturile ieșenilor. PSD Iași și-a prezentat echipa cu care vrea sa caștige alegerile locale din data de 9…

- In municipiul Iași nu va fi reluata furnizarea agentului termic, pe fondul scaderii temperaturilor in ultimele zile. Potrivit prognozei meteorologice, in urmatoarea saptamana, la Iași, valorile termice se vor situa intre 10 și 12 grade Celsius, situație care nu impune repornirea agentului termic, a…

- Europarlamentarul Rares Bogdan, prim-vicepresedintele PNL, este convins ca Alianta PSD-PNL poate obține 20 de mandate de europarlamentari la redistribuire, ceea ce inseamna o forta de negociere mult mai mare care sa permita obținerea unor funcții importante la nivel european. Rareș Bogdan susține ca…

- Agenția Naționala de Imbunatațiri Funciare – Filiala Teritoriala de Imbunatațiri Funciare Alba, cu sediul in municipiul Alba Iulia str. Alexandru Ioan Cuza nr. 4 județul Alba, organizeaza licitație publica deschisa cu strigare de vanzare a unui mijloc fix aprobat la scoatere din funcțiune și valorificare:…