Vatican: Un arhiepiscop, opozant al papei Francisc, acuzat de schisma in fata justitiei

Stiri pe aceeasi tema

- Un arhiepiscop italian ultraconservator, unul dintre cei mai virulenti opozanti ai papei Francisc, a anuntat joi ca a fost citat sa se prezinte in fata justitiei de la Vatican pentru a raspunde acuzatiilor de sciziune in raport cu suveranul pontif si de respingere a Conciliului Vatican II, informeaza…

- Statele Unite ale Americii au folosit din nou instrumentul sancțiunilor pentru a protesta impotriva mandatelor de arestare emise de Curtea Penala Internaționala (CPI) impotriva prim-ministrului israelian Netanyahu și a altor persoane. Actul SUA a atras critici pe scara larga din partea opiniei publice…

- Luptatorul Artiom Livadari a cucerit in premiera titlul de campion mondial la muay thai, rezervat seniorilor. La competiția mondiala care s-a desfașurat in orașul Patras, Grecia, sportivul nostru a obținut patru victorii. In optimile de finala, Artiom Livadari s-a impus in fața italianului Nicholas…

- In contextul inițiativei spirituale “Școala de rugaciune”, in vederea pregatirii Jubileului din 2025, papa Francisc s-a intalnit, vineri, cu aproximativ 30 de familii dintr-un bloc de apartamente care aparține de comunitatea parohiala Sfanta Brigita a Suediei, din cartierul Palmarola (zona Borgata Ottavia),…

- Pentru a celebra aniversarea de 70 ani, clasicul regizorului japonez Akira Kurosawa, Seven Samurai, a fost restaurat la calitate 4K și se va intoarce și in cinematografe, cel puțin in Statele Unite. Seven Samurai este unul dintre cele mai apreciate filme din istorie, servind ca inspirație pentru o mulțime…

- Aproape 50 de angajati i-au trimis o notificare oficiala cardinalului Fernando Vergez Alzaga, seful administratiei Cetatii Vaticanului, care exercita puterea executiva a Sfantului Scaun aflat sub autoritatea Papei, in care cer conditii mai bune de munca și se plang ca in muzee sunt primiți mai mulți…

- Sfantul Parinte Papa Francisc l-a ales in randul capelanilor Sanctitatii Sale, incepand cu 27 martie 2024, pe pr. Laurentiu Dancuta (preot al Diecezei de Iasi, in serviciul Sfantului Scaun). Capelan al Sanctitatii Sale (in latina “Capellanus Sanctitatis Suae”) este un titlu onorific, care poate fi acordat…