Garda Nationala de Mediu a anuntat recent ca va angaja 150 de comisari pana la 1 ianuarie 2025, in cadrul unui nou proiect de reorganizare depus la Ministerul Mediului. Aceasta masura este esențiala pentru a indeplini condițiile necesare aderarii Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE). Ministerul Mediului a luat decizia de a intari Garda Nationala de Mediu prin angajarea suplimentara a 150 de comisari, avand in vedere importanța creșterii capacitații administrative a instituției. Aceasta decizie a fost influențata de rezultatele unui control efectuat in Romania…