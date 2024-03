Klaus Iohannis și-a început weekendul în pantaloni scurți, pe terenul de golf de la Pianu, în Alba Președintele Klaus Iohannis și-a inceput weekendul in pantaloni scurți, pe terenul de golf de la Pianu, in județul Alba, una din locațiile lui preferate pentru relaxare. Vineri, 29 martie, in jurul amiezei, Klaus Iohannis a fost surprins pe terenul de golf de la Pianu, alaturi de Carmen Iohannis. Nu este prima data cand președintele Klaus Iohannis a fost vazut la Pianu, chiar și in urma cu doua saptamani a fost prezent pe terenul de golf de aici. Vineri, a venit din nou pentru o noua partida, dupa cum au declarat pentru ZiarulUnirea mai multe surse. Terenul de golf ”Paul Tomița” de la Pianu de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Șeful statului, imbracat intr-o ținuta lejera și insoțit de Carmen Iohannis, a fost surprins vineri in jurul pranzului pe terenul de golf de la Pianu, aflat la 125 km de Cluj, in județul Alba.

- O fotografie in care apar presedintele Klaus Iohannis si sotia lui, Carmen, a fost publicata vineri de jurnalistii de la publicația locala Ziarul Unirea, care afirma ca imaginea este de la terenul de golf din localitatea Pianu de Jos, judetul Alba, informeaza News.ro.Conform jurnaliștilor de la Ziarul…

- Klaus Iohannis a fost surprins vineri, 29 martie, in jurul amiezei, pe terenul de golf de la Pianu, in județul Alba, insoțit de Carmen Iohannis.Președintele Klaus Iohannis ar fi jucat, vineri, o partida de golf in localitatea Pianu de Jos, din județul Alba, au declarat pentru ziarulunirea.ro mai multe…

