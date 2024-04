Doua aeronave specializate in stins incendii au fost chemate in sprijinul pompierilor care intervin, de marți dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins 20 de hectare de padure de pin, in județul Bacau. Potrivit ISU Bacau, incendiul are loc in fondul forestier al orașului Targu Ocna și afecteaza o padure de pin cu o suprafața de 20 de hectare. Terenul este greu accesibil, iar vantul puternic a contribuit la extinderea incendiului. Potrivit reprezentanților ISU Bacau, se lucreaza pentru realizarea unei linii de protecție pentru locuințele aflate la baza versanților pe care are loc…