Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de averse valabila in 18 județe din țara, dar și ao verizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in aproape toata țara. Sunt vizate de Codul portocaliu județele Alba, Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Sibiu, Valcea, Brașov, Argeș, Dambovița, Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna, Bacau, Harghita, Neamț și Suceava.