61 de câini într-o singură curte! Proprietara le făcea „operații estetice” Polițiștii din Argeș au descins la o adresa unde au descoperit nu mai puțin de 61 de caini! Proprietara s-a ales cu o amenda mare, dar și cu dosar penal. Ucidea cu intenție caini, dar le modifica chirurgical și aspectul. Polițiștii din județul Argeș au descoperit 61 de caini intr-o singura curte! Aceștia au descins in localitatea Teiuș, unde au gasit animalele tratate necorespunzator. Nu aveau condiții și nu toate erau sterilizațe. In plus, oamenii legii au descoperit ca proprietara ucidea cu intenție animale și le modifica chirurgical infațișarea. Pentru aceste fapte, femeia respectiva s-a ales… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 13 februarie 2024, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au efectuat demersuri pentru clarificarea situației și luarea masurilor de protecție a 61 de caini aflați la o locuința din orașul Teiuș. In urma verificarilor efectuate…

- Incepand cu data de 13 februarie 2024, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba au efectuat demersuri pentru clarificarea situației și luarea masurilor de protecție a 61 de caini aflați la o locuința din orașul Teiuș. In urma verificarilor efectuate…

- In perioada 23 – 25 februarie 2024, este organizat Targul de Dragobete in curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR), cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. Expozanții vor oferi consumatorilor o gama variata de produse tradiționale, dar și produse locale diversificate…

- Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundații pe rauri din șase județe, valabila pana miercuri la pranz. Astfel, sunt sub avertizare Cod portocaliu pana miercuri la ora 12.00 raurile din bazinele hidrografice: Crisul Alb (judetele: Hunedoara si Arad), Mures (judetele: Alba, Sibiu si Hunedoara),…

- Meteorologii au emis sambata o avertizare Cod galben de vant puternic pentru 18 județe din țara, valabila pana duminica dimineața.Potrivit ANM, sunt vizate, integral sau parțial, județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Brașov, Covasna, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovița,…

- Șofer din Alba, testat pozitiv pentru substanțe psihoactive, de polițiștii din Sibiu. Unde a fost depistat Un tanar din Alba a fost testat pozitiv pentru substanțe psihoactive, de polițiștii din Sibiu. S-a intamplat joi, 8 februarie in jurul orei 21.00. Cazul a fost prezentat de reprezentații IPJ Sibiu,…

- Este ceața sambata dimineața in judetele Alba, Arges, Bistrita-Nasaud, Brasov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramures, Mures, Salaj si Sibiu, informeaza Centrul Infotrafic. Vizibilitatea pe sosele este de sub 200 de metri, iar izolat sub 50 de metri.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod portocaliu de viscol, incepand de vineri, 22 decembrie a.c., de la ora 18.00, pana duminica, 24 decembrie a.c., la ora 10.00, pentru zona montana inalta – judetele Valcea, Gorj, Mehedinti, dar și Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava,…