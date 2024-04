Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 24 aprilie 2024, am inregistrat la Biroul electoral de circumscripție al municipiului Blaj candidatura pentru un nou mandat de Primar al Blajului și lista de candidați ai Partidului Național Liberal pentru Consiliul Local al municipiului Blaj! Ca de obicei, suntem primii! Pentru viitorul mandat…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, și-a depus, in cursul zilei de vineri, 19 aprilie a.c., candidatura pentru un nou mandat de primar al Sectorului 4 al Municipiului București. Daca data trecuta a candidat din partea PSD, iata ca acum este susținut și de PNL. Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța,…

- Actualul edil al Sectorului 4, Daniel Baluța, și-a depus vineri, 19 aprilie, candidatura pentru un nou mandat de primar al S4. Așadar, edilul Sectorului 4 intra in cursa electorala din iunie, pentru un nou mandat in fotoliul de primar. Oficialul va candida in numele alianței electorale PSD-PNL. Iar…

- Colegiul Director Judetean al PNL Prahova a decis ca Iulian Dumitrescu sa fie candidatul liberalilor la Consiliul Județean Prahova. Președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, implicat intr-un dosar de corupție și investigat de DNA , a anunțat ca va candida pentru un nou mandat…

- Liderul PSD Radu Moldovan și-a anunțat astazi candidatura pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean. Acesta a ales sa iși anunțe candidatura alaturi de managerul Spitalului Clinic Județean de Urgența Gabrial Lazany, chiar in fața noii cladiri a unitații medicale. PSD și-a anunțat candidatul…

- Marți, in cadrul ședinței de Birou Permanent al PSD București, a fost validata in unanimitate propunerea PSD Sector 3 pentru candidatura lui Robert Negoita la Primaria Sectorului 3. Așadar, Robert Negoița se arunca din nou in lupta electorala pentru funcția de primar al Sectorului 3! Edilul și-a propus…

- Dorin Nistor și-a anunțat candidatura din partea PNL, pentru un nou mandat la Primaria Sebeș Dorin Nistor și-a anunțat candidatura din partea PNL, pentru un nou mandat la Primaria Sebeș Dorin Nistor, primarul Municipiului Sebeș, și-a anunțat candidatura din partea Partidului Național Liberal, pentru…