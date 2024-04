Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea și-a depus candidatura la Primaria București, fiind insoțita de mai mulți lideri ai PSD, printre care și Marcel Ciolacu. Chestionata de jurnaliști, lidera filialei Bucrești a avut un mesaj pentru iedone, precizand in același timp, referitor la mesajul de pe tricoul sau ca este adresa

- Gabriela Firea și-a depus candidatura pentru funcția de primar al municipiului București. Evenimentul a avut loc duminica la Biroul Electoral București. La eveniment au participat președintele PSD, Marcel Ciolacu, și mai mulți miniștri și lideri ai partid

- Gabriela Firea, insoțita de premierul și liderul PSD Marcel Ciolacu și mai mulți social-democrați, printre care și Robert Negoița și Daniel Baluța, a declarat, la depunerea candidaturii pentru un nou mandat de primar general al Capitalei, ca „oamenii ne pot ierta daca gresim, dar nu ne pot ierta daca…

- Gabriela Firea se pare ca este foarte fericita de faptul ca este candidatul PSD pentru Primaria Capitalei și drept rasplata il susține acum pe Marcel Ciolacu in alegerile prezidențiale! Mai mult, a spus ca nu iși dorește sa devina președintele PSD. Așadar, Gabriela Firea pare sa-i intoarca favorul lui…

- Iulian Dumitrescu și-a depus in mod oficial candidatura pentru un nou mandat in fruntea Consiliului Județean Prahova, deși este suspendat din funcție și cercetat pentru luare de mita. Se pare ca baronul de Prahova a facut-o fara acordul de la centru. Așadar, Iulian Dumitrescu și-a depus candidatura…

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța, și-a depus, in cursul zilei de vineri, 19 aprilie a.c., candidatura pentru un nou mandat de primar al Sectorului 4 al Municipiului București. Daca data trecuta a candidat din partea PSD, iata ca acum este susținut și de PNL. Primarul Sectorului 4, Daniel Baluța,…

- "Am primit cu mare responsabilitate mandatul pe care toate organizațiile femeilor social-democrate din București mi l-au dat! In ședințe interne, fiecare dintre cele șase organizații OFSD de sector și organizația OFSD București au votat, in unanimitate, susținerea candidaturii mele. Ma inclin in fața…

- Gabriela Firea susține ca este in continuare candidatul PSD pentru Primaria Capitalei. Fostul edil a oferit și o reacție vis-a-vis de o posibila candidatura a lui Marcel Ciolacu. Gabriela Firea susține ca a purtat o discuție cu actualul premier al țarii, Marcel Ciolacu, care susține ca i-a spus ca nu…