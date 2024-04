Vin vești bune pentru bugetarii din Romania, dupa ce un proiect de lege a fost aprobat tacit in Senatul Romaniei! Acesta dorește introducerea sporurilor in salariul de baza. Așadar, vești bune pentru bugetarii din Romania, care și-ar putea regasi sporurile in salariul de baza! In acest sens, Senatul a adoptat tacit, in plenul de luni, in calitate de prim for sesizat, propunerea legislativa care prevede modificarea Legii salarizarii personalului platit din fonduri publice. Sporurile ar putea fi introduse in salariul de baza Proiectul de lege care a trecut tacit de Senat propune ca sporurile pentru…