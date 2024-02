In ședința de astazi a Guvernului au fost aprobate Normele de Aplicare pentru Legea nr. 360/2023. Astfel se va putea incepe efectiv recalcularea tuturor pensiilor din Romania. Acest instrument legislativ fac parte din proiectul amplu asumat de Guvernul Romaniei de a recalcula toate pensiile din sistemul public in spiritul echitații, contributivitații și stabilitații in munca. Ceea ce aduce nou aceasta lege este faptul ca nicio pensie nu va scadea in urma recalcularii. In situația in care se va constata ca, in unele situații, pensiile actuale sunt calculate greșit, in favoarea cetațeanului, se…