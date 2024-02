Legea deepfake intră la vot. Pedepse cu închisoare pentru creatorii unui astfel de conținut Legea deepfake va fi supusa la vot in cursul urmatoarei saptamani. Anunțul a fost facut de catre ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan-Gruia Ivan. Legea deepfake prevede pedepse cu inchisoarea pentru cei care creaza un astfel de conținut. Cei care distribuie un astfel de conținut se pot alege cu amenzi cuprinse intre 600 și 900 de lei. „Saptamana viitoare o sa fie supusa la vot aceasta initiativa legislativa, care prevede urmatorul lucru: cei care creeaza astfel de continut, fara sa scrie explicit pe cel putin 15% din suprafata clipului video sau a fotografiei ca este un clip… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

