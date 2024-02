Un nou politician este victima deepfake-ului. Este vorba, mai exact, de Marcel Ciolacu a carui imagine a fost folosita pentru a promova investițiile in Hidroelectrica. Videoclipul in care premierul promoveaza investiițile in Hidroelectrica este sponsorizat pe Facebook. Mai mult, videoclipul a aparut pe doua conturi de Facebook. Hidroelectrica reacționeaza Nu a durat mult și a aparut și reacția companiei Hidroelectrica. Reprezentanții companiei ii sfatuiesc pe clienți sa se informeze doar din surse „oficiale, serioase și credibile: site-ul companiei, site-ul BVB, presa de specialitate etc.”, in…