Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiul organizat, luni, 15 aprilie, are scopul de a stabili nivelul de pregatire al companiilor din energie pentru a face fata unor eventuale atacuri cibernetice, relateaza Agerpres.Evenimentul dedicat primului exercitiu de securitate cibernetica din Romania este organizat la Palatul Parlamentului…

- Ministerul Energiei organizeaza, luni, la Palatul Parlamentului, in colaborare cu mai multe entitati, un eveniment dedicat primului exercitiu de securitate cibernetica organizat Romania. Potrivit institutiei, exercitiul are scopul de a stabili nivelul de pregatire al companiilor din energie pentru a…

- Romania va avea zboruri directe catre Azerbaidjan, din data de 3 iunie, a anunțat marți ministrul Energiei, Sebastian Burduja. El a afirmat ca acest lucru va creste numarul de turisti in Romania. Zborurile Bucuresti – Baku vor fi operate prin compania aeriana AZAL – Azerbaijan Airlines. Ministrul Energiei…

- Foarte multi romani vor vedea, de luna viitoare, scaderi ale preturilor, mai ales la gaze, dar si la energie electrica in cazul celor cu un plafon mai mare, de 1,3 lei pe KWh, a declarat, luni, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, citat de Agerpres. Acesta a fost intrebat intr-o conferinta despre…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica: Tentativa de frauda prin folosirea imaginii McDonald’s Romania. Oferta speciala te poate lasa fara bani pe card . Directoratul National de Securitate Cibernetica ( DNSC ) avertizeaza, marti, asupra unei tentative de frauda prin folosirea imaginii McDonald’s…

- Site-urile BCR și Banca Transilvania au avut probleme de funcționare, vineri, potrivit mai multor clienți. Reprezentanții BT au transmis ca: „Este o situație generalizata la mai multe banci”, spune o sursa din domeniul bancar. Probleme ar fi fost și la Alpha Bank, dar in acest moment site-ul bancii…

- Grupul Orange Romania a incheiat anul 2023 cu o cifra de afaceri de 1,551 de miliarde de euro, in scadere cu 1,2% fața de aceeași perioada a anului trecut. In al patrulea trimestru, Grupul Orange Romania a realizat o cifra de afaceri consolidata de 407 de milioane de euro, in creștere moderata cu 1,5%…

- Prima transa de bani din 2024 pe cardurile sociale va intra in a doua jumatate a lunii februarie, anunța ministrul Caciu. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat, duminica, la Alba Iulia, ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua…