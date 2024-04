Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt foarte incantat sa va anunt de strategia care este una pragmatica, nu doar de discutii, pe care am reusit, impreuna cu colegii din Parlament, sa o transformam atat din punct de vedere legislativ, prin legea interoperabilitatii, cat si din punct de vedere practic, prin semnarea contractului de…

- Bogdan Ivan, Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, a anunțat ca robotul ION este in curs de actualizare pentru a deveni și mai util cetațenilor romani. El a specificat ca, prin incorporarea unui nou modul bazat pe tehnologia Chat GBT, ION va putea oferi in viitorul apropiat soluții concrete…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a afirmat ca robotul ION se updateaza si trece intr-o etapa mult mai utila pentru cetateni si va putea sa ofere informatii despre cum poate fi reinnoit buletinul, scrie News.ro. Citește și: Tanczos Barna ii raspunde lui Marcel Ciolacu: „Ținutul…

- Anul 2024 este unul incarcat din punct de vedere electoral. Avem alegeri locale, europarlamentare, generale și prezidențiale! Ei bine, ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, se teme de influența pe care o are Facebook-ul. Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, cauta soluții pentru…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, ca legea ”Deepfake” va intra in vigoare pana in luna aprilie, mentionand ca actul normativ va prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea pana la 2 ani pentru cei care creeaza astfel de continut de inteligenta artificiala…

- Un nou politician este victima deepfake-ului. Este vorba, mai exact, de Marcel Ciolacu a carui imagine a fost folosita pentru a promova investițiile in Hidroelectrica. Videoclipul in care premierul promoveaza investiițile in Hidroelectrica este sponsorizat pe Facebook. Mai mult, videoclipul a aparut…

- Un numar de 252.000 de romani au descarcat pe dispozitive iOS si Android aplicatia Ghiseul.ro, prin intermediul careia au fost procesate tranzactii de peste 100.000.000 lei in perioada februarie 2023 – ianuarie 2024, a anuntat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, citat de Agerpres.…