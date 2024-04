Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii (MCID), Bogdan Ivan, a semnat, joi, un memorandum de intelegere cu ministrul pentru Inteligenta Artificiala si Economie Digitala din Emiratele Arabe Unite (EAU), Omar Sultan Al Olama. „Astazi, la Abu Dhabi, in prezenta premierului Marcel Ciolacu si a presedintelui…

- „Am discutat astazi, la Abu Dhabi, despre extinderea parteneriatului dintre Romania si Emiratele Arabe Unite. Propunerile noastre au vizat in special sectoarele aerian, rutier si feroviar. Mai exact, Romania isi doreste expertiza si finantare pentru o serie de proiecte de interes international. Astfel,…

- ”Obiectiv atins: Cloudul Guvernamental Dedicat in achizitie publica! El va aduce in Romania cele mai eficiente si inovative tehnologii disponibile in lume! Am publicat in SEAP si in Jurnalul Uniunii Europene licitatia pentru componenta de cloud dedicat din cloudul guvernamental. Cloudul dedicat este…

- „Sunt foarte incantat sa va anunt de strategia care este una pragmatica, nu doar de discutii, pe care am reusit, impreuna cu colegii din Parlament, sa o transformam atat din punct de vedere legislativ, prin legea interoperabilitatii, cat si din punct de vedere practic, prin semnarea contractului de…

- Potrivit ministrului Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, Iașiul se transforma intr-unul dintre cele mai semnificative centre de tehnologie și inovare din Europa. Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, susține ca Iașiul devine unul dintre cele mai importante…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Gruia Ivan a afirmat ca functionarii publici buni nu vor fi inlocuiti de noile tehnologii dupa ce va fi incheiat procesul de digitalizare, dar a mentionat despre cei care nu se vor adapta, ca nu poti moderniza Romania cu cei care nu doresc acest…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, ca legea ”Deepfake” va intra in vigoare pana in luna aprilie, mentionand ca actul normativ va prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea pana la 2 ani pentru cei care creeaza astfel de continut de inteligenta artificiala…

