- Bayern Munchen a terminat la egalitate cu Real Madrid, 2-2 (0-1), marti seara, pe Allianz Arena, intr-o partida din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal. Articolul Bayen Munchen – Real Madrid 2-2 in meciul tur al semifinalei Champions League apare prima data in Money.ro .

- Formatia Bayern Munchen a remizat, marti seara, pe teren propriu, scor 2-2, cu echipa Real Madrid, in prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor.Real Madrid a condus cu 1-0, prin golul marcat de Vinicius Junior ’24.

- Bayern Munchen, aflata in dificultate in ceea ce privește lupta la titlu in Bundesliga, a facut un pas in direcția cea buna in remiza de marți, 2-2, de pe terenul lui Arsenal, in prima manșa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor, considera atacantul Harry Kane, potrivit mediafax.

- Arsenal - Bayern Munchen și Real Madrid - Manchester City sunt primele infruntari din „sferturile” actualei ediții de Liga Campionilor. Programul complet al sferturilor de finala din Liga Campionilor Arteta a fost discipolul lui Guardiola la Manchester City. In 2019, spaniolul se desprindea de mentorul…

- Gruparea jihadista Statul Islamic a lansat luni o amenintare la adresa Ligii Campionilor la fotbal, competitie in care se vor disputa marti si miercuri meciurile prime manse a sferturilor de finala, informeaza mass-media spaniola. Fundatia Al Azaim, responsabila cu difuzarea mesajelor din partea Statului…

- La sediul UEFA de la Nyon, vineri, a avut loc tragerea la sorți a confruntarilor din faza sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Capul de afiș il constituie duelul dintre Real Madrid și Manchester City. Celelalte 3 intalniri sunt Arsenal Londra – Bayern Munchen, Atletico Madrid – Borussia…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

- FC Barcelona, detinatoarea trofeului, va infrunta echipa norvegiana Brann Bergen in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal feminin, potrivit tragerii la sorti efectuate marti, la sediul UEFA, de la Nyon (Elvetia).Barca va juca prima mansa in deplasare, pe 19 sau 20 martie, mansa secunda…