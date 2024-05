Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen a terminat la egalitate cu Real Madrid, 2-2 (0-1), marti seara, pe Allianz Arena, intr-o partida din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, potrivit agerpres.ro. Golurile bavarezilor au fost inscrise de Leroy Sane (53) si Harry Kane (57 – penalty), in timp ce pentru…

- In ziua sferturilor de finala din Liga Campionilor, cea mai importanta competiție europeana, presa internaționala a publicat topul celor mai rapizi zece jucatori din aceasta stagiune. PSG, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Arsenal și Manchester City sunt cele…

- Detinatoarea trofeului, Manchester City, va intra intr-un duel epic cu Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce tragerile la sorti de la Nyon au stabilit acest meci palpitant. Echipa lui Horatiu Moldovan, Atletico Madrid, se va confrunta cu formatia Borussia Dortmund. In paralel,…

- La sediul UEFA de la Nyon, vineri, a avut loc tragerea la sorți a confruntarilor din faza sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Capul de afiș il constituie duelul dintre Real Madrid și Manchester City. Celelalte 3 intalniri sunt Arsenal Londra – Bayern Munchen, Atletico Madrid – Borussia…

- Real Madrid – Manchester City, PSG – Barcelona. Pe cine intalneste echipa lui Horatiu Moldovan Detinatoarea trofeului, Manchester City, va intalni Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, vineri, la Nyon.Echipa lui Horatiu…

- Trei atacanti de top, Erling Haaland, Harry Kane si Kylian Mbappe, conduc in clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, cu cite 6 goluri marcate, dupa meciurile desfasurate miercuri in returul optimilor de finala. Haaland a inscris un gol pentru Manchester City, miercuri seara, in victoria…

- Kylian Mbappe, starul fotbalului francez, a decis sa se desparta la finalul acestui sezon de Paris Saint-Germain si sa semneze cu Real Madrid, anunta cotidianul Le Parisien, subliniind insa ca nu exista deocamdata niciun acord oficial intre jucator si clubul spaniol.Ziarul parizian, bine informat…