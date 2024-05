Piste de biciclete de 2 milioane de lei în stațiunea Baia de Fier In aceasta vara va fi demarata construirea de piste de biciclete in cea mai noua stațiune turistica de interes local din județul Gorj. In comuna Baia de Fier este aprobata construirea mai multor kilometri de piste de biciclete. Bugetul este de peste 2 milioane de lei. Infrastructura rutiera destinata exclusiv bicicliștilor va viza trasee care sa asigure accesul la principalele obiective turistice din zona. Intre acestea se afla și Peștera Muierilor din Baia de Fier. Este unul din cele mai vizitate obiective turistice din stațiune. Zona adiacenta obiectivului turistic a fost de asemenea, amenajata… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SPRIJIN… Guvernul a adoptat, in ședința de marți, o serie de hotarari care vizeaza inceperea sau continuarea investițiilor in infrastructura de transport și mediu, a anunțat, la Palatul Victoria, purtatorul de cuvant Mihai Constantin. Valoarea totala a proiectelor este de 260 de milioane de lei și acopera…

- Comuna Zau de Campie are 3108 locuitori, potrivit datelor recensamantului din 2021. Majoritatea sunt romani (79,31%), cu minoritați de romi (9,97%) și maghiari (5,69%), iar 4,92% nu și-au declarat etnia. Comuna este formata din 9 sate și este cunoscuta datorita lacurilor din zona, Rezervației Naturale…

- Asfaltarea unor drumuri, la Baia de Arieș. Investiție de peste 5,9 milioane de lei in infrastructura rutiera. Licitație, in SEAP Asfaltarea unor drumuri, la Baia de ArieșAsfaltarea unor drumuri, la Baia de Arieș. Mai multe drumuri vicinale și o strada din Baia de Arieș, in lungime de peste 6,1 km, urmeaza…

- In cateva luni, in zona Militari - Chiajna, in apropierea Bucureștiului, va fi inaugurat un nou magazin de mari dimensiuni. Investiția in acest proiect se estimeaza la aproximativ 10 milioane de euro. In curand se va deschide A1 Shopping Center, un proiect de retail in valoare de aproximativ 10 milioane…

- In multe zone din țara, conducatorii administrațiilor locale au ințeles ca infrastructura ecologica de transport este vitala, in contextul micșorarii efectelor fenomenului de incalzire globala.

- Autoritațile din Baia de Fier vor beneficia de o scena mobila in valoare de 1,29 milioane de lei. Achiziția are loc in cadrul proiectului privind dezvoltarea infrastructurii turistice și de agrement in stațiunea turistica de interes local din Baia de Fier. Primaria Baia de Fier a derulat anul trecut…

- Cel mai mare buget din istoria Consiliului Județean Maramureș a fost aprobat astazi: 872 milioane de euro pentru anul 2024 Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș a reușit o noua premiera. Aleșii județeni au aprobat ieri cel mai mare buget din istoria Maramureșului: 872 milioane de…