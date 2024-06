Stiri pe aceeasi tema

- „Institutul Clinic Fundeni! Investitie de 500 milioane euro prin Programul Sanatate, fonduri europene. Dincolo de cifre, de contracte, de proiecte, sunt oamenii si binele pe care-l fac finantarile europene pentru toti romanii. Spuneam saptamana trecuta ca cele mai mari valori contractate se inregistreaza…

- Consiliul Județean Cluj, prin operatorul regional de apa, a semnat contractul de finanțare pentru continuarea și finalizarea investițiilor demarate in infrastructura de apa și canal din județele Cluj și Salaj Administrația județeana a semnat prin Compania de Apa Someș S.A., operator regional aflat…

- „Comunele Plenita, Poiana Mare si Seaca de Camp din judetul Dolj trebuie sa iasa din incremenirea in trecut si sa intre intr-un proces accelerat de dezvoltare care sa asigure servicii publice de calitate pentru locuitorii acestor localitati. Beneficiile puse la dispozitie de fondurile europene dar si…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Adrian Caciu a anuntat ca „300 milioane euro disponibile pentru consumatorii vulnerabili de energie care vor beneficia de vouchere pentru imbunatatirea eficientei energetice in cadrul gospodariilor individuale”, deoarece a fost lansat in dezbatere publica…

- „300 milioane euro disponibile pentru consumatorii vulnerabili de energie care vor beneficia de vouchere pentru imbunatatirea eficientei energetice in cadrul gospodariilor individuale. Am lansat in dezbatere publica ghidul pentru aceasta schema de sprijin finantata din capitolul RepowerEU al PNRR, iar…

- Ministerul Energiei investeste 450 de milioane de lei, prin Programul de Finanțare ”ELECTRIC UP”, etapa a doua, destinat intreprinderilor mici și mijlocii și a persoanelor juridice romane care desfașoara activitați in domeniul HORECA. Proiectul a fost aprobat in Ședința de Guvern de marți, 23.04.2024.…

- ”Continuam proiectul cu finantare europeana de eficientizare energetica a Spitalului Clinic de Recuperare. In valoare totala actualizata de 40.108.596,52 lei (circa 9 milioane de euro), proiectul presupune termoizolarea anvelopei, eficientizarea sistemului actual de producere a energiei pentru incalzire…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Caciu, anunța fonduri de ️400 milioane de euro disponibile pentru IMM-uri pe o noua linie de finanțare. „O noua etapa Start Up Nation (2024) incepand cu al doilea trimestru al acestui an”, anunța Caciu, pe pagina de Facebook. S-a negociat intens…