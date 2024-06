Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Curtea Penala Internationala (CPI) investigheaza presupusele atacuri cibernetice rusesti asupra infrastructurii civile ucrainene ca posibile crime de razboi, au declarat patru surse care cunosc acest caz, pentru Reuters, potrivit News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca va ordona o incetare imediata a focului de indata ce Ucraina isi va retrage trupele din cele patru regiuni anexate de Moscova in estul si sudul tarii si va renunta la planurile de aderare la NATO, potrivit EFE si Reuters.

- Volodimir Zelenski a fost pus de Moscova pe o lista a persoanelor cautate in Rusia. A fost deschisa o actiune penala impotriva presedintelui ucrainean, a relatat sambata agentia de presa rusa TASS, citand Ministerul rus de Interne, transmite Reuters. Informatia apare fara alte detalii in baza de date…

- Compania multinationala de inginerie petroliera UOP s-a retras din Rusia dupa ce tara a invadat Ucraina, in februarie 2022. ”Ei (inginerii) s-au repezit sa gaseasca piese de schimb si nu au gasit nimic. Atunci toata unitatea sa oprit”, a spus o sursa apropiata Lukoil, care a cerut sa nu fie numita pentru…

- In contextul razboiului la scara larga din Ucraina, organele Procuraturii Generale din Rusia depun eforturi ample in vederea naționalizarii unor companii și bunuri imobile, relateaza The Moscow Times.Potrivit sursei citate, președintele rus Vladimir Putin s-a exprimat marți pe acest subiect. Este „un…

- „Imaginile cu i mpușcaturile din Moscova sunt groaznice și greu de privit”, a declarat vineri Casa Alba, dupa atacul armat din capitala Rusiei.„Gindurile noastre sunt alaturi de victime”, a mai spus președinția americana. Casa Alba a spus de asemenea ca nu exista nicio indicație in acest moment ca…

- Kremlinul declara in premiera ca este in razboi. Rusia se considera in razboi din cauza implicarii Occidentului de partea Ucrainei si nu poate permite existenta la granitele sale a unui stat care s-a aratat gata sa foloseasca orice metoda pentru a prelua controlul asupra Crimeei, a declarat vineri purtatorul…