- Copresedintele REPER Dragos Pislaru a primit, joi la sediul partidului, o delegatie de la Misiunea Speciala de Evaluare a Alegerilor a Organizatiei pentru Cooperare si Securitate in Europa (OSCE).

- Cresterea salariului minim brut nu este altceva decat metoda sigura si rapida prin care PSD si PNL iau si mai multi bani de la mediul privat, pentru ca actualul guvern cheltuie peste masura, mai arata comunicatul de presa al USR. „In guvernarea PSD-PNL, cheltuielile statului au crescut de doua ori…

- Mai multe cafenele din București și din Cluj au inceput sa le interzica clienților folosirea laptopului in timpul weekend-ului. Motivul principal ar fi ca uneori oamenii sunt atat de focusați pe munca, incat uita sa mai și comande o bautura din cand in cand. Așadar, petrec ore in șir la masa cu o singura…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis reprezentantilor comunitatii de romani din Emiratele Arabe Unite ca prin noua reorganizare consulara preconizata la Ministerul de Externe autoritatile de la Bucuresti urmaresc sa se ridice la nivelul asteptarilor romanilor din afara granitelor. Seful Executivului,…

- Prin decretul președintelui Federației Ruse V. B. Putin, a fost numit noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Federației Ruse in Romania. Acesta este Vladimir Georgievici Lipaev, anunța Ministerul rus de Externe. B. G. Lipaev s-a nascut in 1959, vorbește germana, engleza și franceza. A lucrat…

- Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe Vladimir Lipaev ambasador al Federației Ruse la București, acesta inlocuindu-l pe Valeri Kuzmin. Decretul corespunzator semnat de Putin a fost publicat pe portalul oficial de informații juridice, informeaza agenția rusa de presa de stat TASS.„Il numeaște…

- Benzina și motorina s-au scumpit. Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților din Romania, a majorat azi prețurile carburanților, pentru a treia oara de la inceputul lunii aprilie, scrie economica.net . Potrivit sursei citate, stația Petrom de pe Șoseaua Virtuții din București afișeaza pe…

- Comunicat de presaPrimirea de catre ministrul afacerilor externe Luminita Odobescu a delegatiei Comisiei pentru politica externa a Parlamentului Republicii Irak Ministrul roman al afacerilor externe Luminita Odobescu a avut marti, 19 martie 2024, o intrevedere cu delegatia parlamentara din Republica…