Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Casa Mureșenilor , Casa Memoriala „Stefan Baciu” si Muzeul de Arta sunt inchise pentru vizitare pana pe 7 mai. In perioada 1-6 mai 2024, Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov, Casa Memoriala „Stefan Baciu ” si Muzeul de Arta vor fi inchise. Incepand de marti, 7 mai, institutiile de cultura revin la…

- Nu știu ciți mai mor de grija Academiei Romane, in ciuda existenței sale discrete in viața publica. Ba chiar și a pierderii nu la fel de discrete de prestigiu in societate. Unii chiar nu pot ințelege cite o decizie, cite o poziție, cite o politica, mai ales de cind omul lui Florian Coldea, cum il…

- 75.000 de joburi noi au fost postate de la inceputul anului și pana acum, cu aproape 10% mai puțin decat in aceeași perioada a anului trecut, arata datele platformei eJobs. Aproximativ o treime din numarul total de locuri de munca au venit din partea angajatorilor din retail, in timp ce serviciile au…

- 75.000 de joburi noi au fost postate de la inceputul anului și pana acum, cu aproape 10% mai puțin decat in aceeași perioada a anului trecut. Aproximativ o treime din numarul total de locuri de munca au venit din partea angajatorilor din retail, in timp ce serviciile au fost al doilea cel mai activ…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD PORTOCALIU pentru județul Neamț. Aceasta este valabila marți, 2 aprilie, intre orele 8-18. ”Vantul va avea intensificari susținute in județele Satu Mare, Salaj, Maramureș, Cluj, Alba, Bistrița-Nasaud, Suceava, Neamț și Botoșani, iar…

- Arheologia, o disciplina a invațarii umilinței in fața timpului, un fel de excercițiu continuu de umilința și de daruire. Un interviu realizat de Cleopatra Lorințiu cu profesor dr. Silviu Sanie, arheolog și istoric Chiar daca numele sau este legat de decoperiri arheologice de valoare fundamentala pentru…

- Uniunea Scriitorilor din Romania a anunțat ca inhumarea trupului neinsuflețit al marelui critic literar Nicolae Manolescu va avea loc marti, 26 martie, de la orele 12:30, la Cimitirul Sfantul Ioan din Ramnicu Valcea. “Uniunea Scriitorilor va pune la dispozitie celor (din București – n.r.) care doresc…

- In perioada 29 – 31 martie se va desfașura cea de-a VII-a ediție a Festivalului Național de Muzica Populara „Meleaguri Brancușiene”.Evenimentul este organizat de catre Școala Populara de Arte ”Constatin Brancuși” Targu Jiu , alaturi de Consiliul Județean Gorj și Ansamblul Profesionist “Doina Gorjului”,…