- Fiorentina a anuntat marti ca Raffaele Palladino va fi noul sau antrenor din stagiunea viitoare, dupa ce a impresionat in ultimele doua sezoane, cu resurse limitate, la carma altei echipe din Serie A, Monza, informeaza agentia ANSA. Tehnicianul in varsta de 40 de ani il inlocuieste pe Vincenzo Italiano.…

- Dinamo București, una dintre cele mai titrate echipe din istoria fotbalului romanesc, trece prin momente grele. Dupa ce anul trecut a jucat in Liga a 2-a, in acest sezon a fost foarte aproape de a retrograda din nou. Formația din Capitala a terminat sezonul in genunchi, pe loc de baraj, insa a avut…

- Spaniolul Julen Lopetegui este „urmașul” lui David Moyes in functia de antrenor principal al formației engleze West Ham United. Lopetegui revine astfel in Premier League dupa experiența de la Wolves, din perioada noiembrie 2022 – august 2023. In varsta de 57 de ani, Lopetegui este fostul antrenor al…

- Echipa de handbal masculin de la Potaissa Turda va reveni in cupele europene dupa o absența de un singur sezon. Potaissa Turda avea nevoie ca CSM București sa nu joace finala Cupei Romaniei in acest sezon. Bucureștenii au pierdut in semifinala de astazi, in fața celor de la Dinamo București. Formația…

- Internationalul brazilian Haniel Langaro a semnat un contract pe doi ani cu CS Dinamo Bucuresti, a anuntat, marti, campioana Romaniei la handbal masculin pe pagina sa de Facebook.Langaro (29 ani), dublu castigator al Ligii Campionilor cu FC Barcelona, in 2021 si 2022, evolueaza pe postul de inter stanga.Nascut…

- Tehnicianul brașovean Balint Laszlo Gyorgy, in varsta de 45 ani, a fost numit, luni, in functia de antrenor principal al prim-divizionarei de fotbal Petrolul Ploiesti. Gruparea prahoveana era condusa de la inceputul lunii martie de secundul Florin Stanga, dupa ce conducerea clubului și fostul antrenor…

- Eugen Trica a fost fost prezentat oficial de FCU Craiova. El e noul antrenor al echipei lui Adrian Mititelu, așa cum a anunțat GSP in premiera, joi. Nicolo Napoli a fost inlocuit din funcția de antrenor, dar a ramas in cadrul clubului. Italianul e noul director tehnic de la FCU Craiova, informație oferita…

- Poli Iași l-a prezentat oficial pe Tony da Silva, intr-o postare pe pagina de Facebook a clubului. GSP a scris in premiera ca fostul jucator de la CFR Cluj s-a ințeles cu gruparea din Copou. Prezentarea lui Tony e una curioasa. Poli Iași a scris doar „Succes”, alaturi de o poza cu noul antrenor ținand…