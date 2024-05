Judecatorii de la Tribunalul Dolj au stabilit primul termen de judecata intr-un dosar in care a fost deferit justitiei un politist din cadrul IPJ Dolj, acuzat de efectuarea de operațiuni financiare sau acte de comerț, incompatibile cu funcția. Potrivit procurorilor DNA, inculpatul, in calitate de administrator al unei firme de transport, ar fi incheiat mai multe tranzactii comerciale. Procurorii DNA au sustinut ca inculpatul a administrat o firma de transport prin intermediul careia a facut mai multe operatiuni financiare. Ar fi obtinut in acest fel un folos necuvenit de peste 300.000 de lei.…