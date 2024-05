Stiri pe aceeasi tema

- Sub influența unor modele de pe retelele de socializare, unii elevii pretind ca sunt animale și se imbraca, dar se si comporta ca niste pisici, caini, vulpi ori pasari, ori refuza sa mai comunice firesc la ore. Sunt in cautarea identitatii, spun specialistii, care atrag atentia ca fara spriijin…

- Uniunea Naționala a Barourilor din Romania (UNBR) și Institutul Sportiv Roman (ISR) au organizat evenimentul eFAST GAMING ȘI SPORT, care s-a desfașurat la Filarmonica din Pitești. La intalnirea de la Pitești s-au alaturat personalitați și profesioniști care au decis sa sprijine acțiunile de educație…

- Fenomenul tratamentelor abuzive la locul de munca a capatat o tendința ascendenta semnificativa, in Romania, ceea ce a dus la inmulțirea reclamațiilor referitoare la comportamente de discriminare sau harțuire, in special dupa pandemia de Covid, insa angajații, deși devin tot mai conștienți de drepturile…

- Fenomenul influencerilor a ajuns sa creeze personaje precum relativ cunoscuta, in zona monden - umanitara, Ana „Anișoara” Postolachi. Ea a fost prezentata repetat la TV drept Anișoara, medic chirurg rezident care lucreaza in spital, activista, cantareața și organizatoare de campanii umanitare. Asta…

- Fenomenul detergentului contrafacut, dar și a altor produse falsificate, poate lua amploare in Romania, deoarece nu exista verificari amanunțite ale autenticitații și calitații marfurilor.