- Ambasadorul Israelului la ONU a criticat Consiliul de Securitate pentru momentul de reculegere ținut in memoria președintelui iranian Ebrahim Raisi. Ambasadorul susține ca fostul lider iranian este vinovat de mai multe crime.

- Statele Unite prezinta luni „condoleante” in urma mortii presedintelui iranian Ebrahim Raisi intr-un accident de elicopter, dupa o multiplicare a unor reactii internationale, relateaza AFP, conform news.ro.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a decretat luni o zi de doliu national dupa moartea presedintelui iranian Ebrahim Raisi intr-un accident de elicopter. „In timpul sedintei de guvern, am decis sa declaram o zi de doliu national in tara noastra pentru a impartasi durerea profunda traita de poporul…

- Statele Unite au prezentat luni “condoleante oficiale” in urma decesului președintelui iranian Ebrahim Raisi și a altor oficiali iranieni intr-un accident de elicopter care a avut loc cu o zi inainte. Cu toate acestea, oficialii americani au subliniat ca acest incident tragic nu ar trebui sa aiba “un…

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi, ultraconservator considerat un potential succesor al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, si-a pierdut viata intr-un accident de elicopter intr-o zona muntoasa din apropierea granitei cu Azerbaidjanul.

- Presa iraniana a anuntat luni dimineata moartea presedintelui Ebrahim Raisi si a ministrului de externe Hossein Amirabdollahian in prabusirea in nord-vestul Iranului, cu o zi inainte, a elicopterului in care calatoreau

- Oficialii americani nu au emis nicio declarație despre incidentul din Iran in care a fost implicat elicopterul președintelui iranian Ebrahim Raisi. SUA „dorește sa dea dovada de reținere” in privința lui Raisi, a fost explicația oficialilor citați de Al Jazeera, noteaza Mediafax.

- Televiziunea de stat de la Teheran difuzeaza rugaciuni, in timp ce echipele de salvatori efectueaza cautari in nord-vestul Iranului pentru a gasi elicopterul prabușit la bordul caruia se aflau presedintele Ebrahim Raisi si ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian. In acest moment, stare de sanatate…