- Bayern Munchen a terminat la egalitate cu Real Madrid, 2-2 (0-1), marti seara, pe Allianz Arena, intr-o partida din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, potrivit agerpres.ro. Golurile bavarezilor au fost inscrise de Leroy Sane (53) si Harry Kane (57 – penalty), in timp ce pentru…

- Bayern Munchen și Real Madrid se dueleaza marți in prima manșa a semifinalelor Champions League, iar cei doi titani le promit fanilor un show total. Partida de pe Allianz Arena va incepe de la ora 22:00 și va fi transmisa in format LiveBLOG pe HotNews.ro.

- Bayern Munchen - Real Madrid, meci contand pentru prima mansa a semifinalelor din Liga Campionilor, este programat, marti, 30 aprilie, de la ora 22:00, pe Allianz Arena, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Portarul belgian Thibaut Courtois, revenit dupa o grava accidentare la genunchi suferita in vara trecuta, a fost inclus in lotul echipei Real Madrid pentru meciul cu Bayern Munchen, din prima mansa a semifinalelor Ligii Campionilor la fotbal, programata marti seara in Germania.

- Real Madrid s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Manchester City cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din mansa secunda a sferturilor de finala in care scorul a fost egal, 1-1, atat la capatul celor 90…

- Rezultate Liga Campionilor 6 martie 2024. Real Madrid si Manchester City au obtinut calificarea in sferturile de finala UEFA Champions League si se alatura in faza urmatoare lui Bayern Munchen si PSG, transmite AS.RO. Articolul Rezultate Liga Campionilor. Real Madrid si Manchester City s-au calificat…

- Bayern Munchen s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Lazio Roma cu scorul de 3-0, marti seara, pe Allianz Arena, in mansa secunda a optimilor de finala. La partida din Spania, Mbappe a marcat ambele goluri ale parizienilor, care au obținut și ei…

- Meciul de maine din turul „optimilor” Ligii Campionilor, programat in Germania, a inceput cat se poate de rau pentru Real Madrid. Mai intai, delegația blanca n-a putut ateriza la Leipzig din cauza grevei lucratorilor de pe aeroport, iar zborul a fost deviat la Erfurt. Calatoria cu autocarul a fost intrerupta…