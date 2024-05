Stiri pe aceeasi tema

- Bayern Munchen și Real Madrid se intalnesc de la ora 22:00 in primul șoc al semifinalelor UEFA Champions League. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. ...

- In aceasta seara, ora 22:00, Manchester City și Real Madrid se vor infrunta pentru un loc in semifinalele Champions League. In tur, in Spania, scorul a fost 3-3. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. Borussia Dortmund - PSG este prima semifinala…

- PSG și Barcelona se infrunta azi in meciul serii din sferturile UEFA Champions League. Duelul de pe „Parc des Princes” va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. ...

- Manchester City și FC Copenhaga se intalnesc de la ora 22:00 in returul optimilor UEFA Champions League. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, DigiSport și PrimaSport. In tur, englezii au caștigat cu 3-1Celalalt meci: Real Madrid - RB Leipzig Manchester City - FC Copenhaga, live de la…

- PSV și Borussia Dortmund se infrunta de la ora 22:00, in turul optimilor Ligii Campionilor. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport 2, OrangeSport 2, și DigiSport 2. Returul are loc pe 13 martie, la DortmundCelalalt meci al serii e Inter - Atletico Madrid PSV - Borussia Dortmund,…

- Lazio și Bayern Munchen se intalnesc de la ora 22:00 in turul optimilor UEFA Champions League. Meciul va fi liveTEXT și in comentariul AUDIO pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. Returul e programat pe 5 martie, la Munchen Lazio - Bayern, liveTEXT pe GSP.ro de la ora 22:00…

- PSG și Real Sociedad se intalnesc de la ora 22:00 in turul optimilor UEFA Champions League. Meciul va fi liveTEXT și in comentariul AUDIO pe GSP.ro și in direct pe OrangeSport, PrimaSport și DigiSport. Returul are loc pe 5 martie, in Spania PSG – Real Sociedad, liveTEXT pe GSP.ro de la ora 22:00 AICI…