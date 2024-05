Stiri pe aceeasi tema

- Bani lichizi – in mai multe devize – ”provenind de la surse obscure”, stransi ”in intereseul unei grupari infractionale” au fost confiscati de la cetateni moldoveni verificati pe aeroportul din Chisinau, anunta intr-un comunicat politia moldoveana. Anterior, participantii la adunarea organizata in Rusia…

- Alianța pentru Unirea Romanilor și-a prezentat duminica, 21 aprilie, la Chișinau, in Republica Moldova, intr-un eveniment inedit, o parte dintre candidații pentru alegerile europarlamentare care se vor desfașura pe data de 9 iunie 2024. La evenimentul organizat la Chișinau, la care au participat peste…

- Guvernul Romaniei a aprobat, joi, la propunerea Ministerului Finantelor, o schema de ajutor de stat care prevede finantarea nerambursabila pentru investitii cu impact major in economia romaneasca.

- „Am avut acele discutii, mi-au venit documentele, documentele au un regim secret. Am vazut deciziile, atat a Republicii Moldova, cat si a Ucrainei, de a-si mentine interdictia in ceea ce-l priveste pe domnul George Simion de a intra in R. Moldova si in Ucraina. Cred ca este un semnal suficient de…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre interdictia liderului AUR, George Simion, de a intra in Republica Moldova si Ucraina! Șeful Executivului spune ca a primit documente secrete, iar decizia celor doua guverne este una intemeiata. Premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre interdicția pusa lui George…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, s-a intalnit astazi, la sediul MApN , cu adjunctul șefului Misiunii Diplomatice a SUA la București, Michael Dickerson. In cadrul intalnirii, au fost abordate mai multe elemente de interes referitoare la mediul actual de securitate, fiind pus un accent deosebit…

- Ștefan Popescu, analist de politica externa, a comentat situația din Transnistria, la B1 TV. Analistul s-a aratat de parere ca o eventuala alipire a regiunii separatiste la Federația Rusa ar avea efecte „dezastruoase pentru parcursul european și euroatlantic al Republicii Moldova”. Intrebat care ar…

- In punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 38 323 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 19 487 traversari persoane. Mai multe traversari au fost ale cetațenilor straini – 22 639, iar traversarile cetațenilor moldoveni au constituit…