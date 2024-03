Stiri pe aceeasi tema

- Formatiile Paris Saint-Germain si Bayern Munchen s-au calificat, marti seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, trecand in optimi de Real Sociedad, respectiv de Lazio Roma, informeaza news.ro. PSG a invins in deplasare Real Sociedad, scor 2-1, dupa ce in tur s-a impus cu 2-0. Au marcat…

- Bayern Munchen a reușit sa se califice in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa caștigat in fața celor de la Lazio Roma cu scorul de 3-0, marti seara, pe Allianz Arena, in mansa secunda a optimilor de finala

- Bayern Munchen – Lazio Roma, partida contand pentru returul optimilor Champions League, are loc astazi, de la ora 22:00. Meciul va fi redat live text de GSP.ro și transmis in direct de catre Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. In tur, Lazio s-a impus la Roma cu 1-0, grație golului marcat…

- Manșa intai din cadrul „optimilor" UEFA Champions League a continuat miercuri, 14 februarie, cand au avut loc alte doua jocuri: Paris Saint-Germain – Real Sociedad San Sebastian 2-0 și Lazio Roma – Bayern Munchen 1-0 (FOTO). Va reamintim ca optimile de finala au debutat marți, 13 februarie, cu meciurile:…

- Bayern Munchen a avut o evoluție de coșmar in meciul cu Lazio, 0-1, in turul optimilor Ligii Campionilor. Iar fanii bavarezi și-au varsat nervii pe fundașul francez Dayot Upamecano (25 de ani), eliminat in minutul 67 dupa un fault in careu. Aflata la 5 puncte in spatele liderului Bayer Leverkusen, Bayern…

- Astazi, la sediul UEFA de la Nyon, a avut loc tragerea la sorți a optimilor de finala din Liga Campionilor. Cele mai interesante dueluri din aceasta faza a competiției vor fi Napoli – Barcelona și Inter Milano – Atletico Madrid, in timp ce Manchester City (deținatoarea trofeului) a avut noroc și o va…

- Borussia Dortmund – PSG 1-1 și Newcastle – AC Milan 1-2 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Partidele au contat pentru ultima etapa a grupelor din UEFA Champions League. Dupa aceste rezultate, din Grupa F a competiției, s-au calificat in optimi Borussia Dortmund și PSG. In Europa League a ajuns AC…

- Cehia a invins Spania, scor 30-22, in grupa principala 4 de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Vicecampioana din 2019 risca sa rateze calificarea in sferturile de finala. Cehia se poate dovedi surpriza ediției din acest an a Campionatului Mondial. Este p naționala fara mari pretenții, dar care…