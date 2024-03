Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

- Echipa engleza Manchester City a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea daneza FC Copenhaga, calificandu-se in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. In al doilea meci al serii, echipa spaniola Real Madrid a incheiat la egalitate cu formatia germana RB Leipzig, scor 1-1, si…

- Meciul dintre Manchester City și FC Copenhaga s-a incheiat cu victoria ”Cetațenilor”, scor 3-1, in manșa secunda din optimile de finala ale Champions League. In primul meci, elevii lui Pep Guardiola s-au impus cu scorul de 3-1.Astfel, Manchester City s-a calificat in sferturile de finala ale competiției.…

- Real Madrid – Leipzig 1-1 si Manchester City – FC Copenhaga 3-1 au fost LIVE SCORE pe AS.ro. Real Madrid si Manchester City au obtinut calificarea in sferturile de finala UEFA Champions League si se alatura in faza urmatoare lui Bayern Munchen si PSG. Real Madrid a avut mari emotii in returul de pe…

- Bayern Munchen s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Lazio Roma cu scorul de 3-0, marti seara, pe Allianz Arena, in mansa secunda a optimilor de finala. La partida din Spania, Mbappe a marcat ambele goluri ale parizienilor, care au obținut și ei…

- Prima manșa a „optimilor" UEFA Champions League a inceput marți, 13 februarie, cu partidele: FC Copenhaga – Manchester City 1-3 și RasenBallsport Leipzig – Real Madrid 0-1 (FOTO). Miercuri, 14 februarie, de la ora 22:00, vor avea loc alte doua jocuri: Paris Saint-Germain – Real Sociedad San Sebastian…

- Leipzig – Real Madrid 0-1 si Copenhaga – Manchester City 1-3, duelurile din turul optimilor Champions League, au fost in format live score, pe AS.ro. „Galacticii” si „cetatenii” si-au respectat statutul de favoriti si s-a impus in duelurile din Champions League. Real Madrid a invins-o pe Leipzig la…

- Luna februarie readuce in atenția fanilor fotbalului meciurile din cupele europene. Atenția se indreapta in mod deosebit catre Champions League, competiție care se reia pe 13 februarie, cu partidele din optimile de finala. Marile echipe ale Europei au fost destul de norocoase la tragerea la…