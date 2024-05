Liga Campionilor | Edin Terzic: „Este aproape ireal“

Borussia Dortmund s-a calificat in finala Ligii Campionilor , dupa ce a eliminat-o pe PSG. La finalul partidei retur din Franta, castigata cu 1-0, la fel ca si in tur, antrenorul nemtilor, Edin Terzic (41 de ani) a fost fericit. De remarcat ca anul trecut la fost la un pas de demitere, intrucat Borussia a ratat titlul in ultima etapa. „Este aproape ireal. Cred ca, in marea schema a lucrurilor, am meritat sa ajungem in finala. Am venit aici pentru a ne confrunta cu o echipa care are atat de multe calitati. Ne-am calificat datorita muncii in echipa, dar si cu un pic de noroc. Sunt foarte mandru…