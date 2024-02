Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii Bogdan Gruia Ivan a afirmat ca functionarii publici buni nu vor fi inlocuiti de noile tehnologii dupa ce va fi incheiat procesul de digitalizare, dar a mentionat despre cei care nu se vor adapta, ca nu poti moderniza Romania cu cei care nu doresc acest…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, ca legea ”Deepfake” va intra in vigoare pana in luna aprilie, mentionand ca actul normativ va prevede inclusiv pedepse cu inchisoarea pana la 2 ani pentru cei care creeaza astfel de continut de inteligenta artificiala…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat vineri ca, din punct de vedere al functionarilor statului, al dispozitivelor pe care lucreaza, crede ca ar fi bine ca acestia sa nu isi instaleze TikTok, el aratande ca ramane la nivel de recomandare in momentul de fata, relateaza…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, a dezvaluit vineri, in cadrul emisiunii „LIVE cu Rotaru și Kiss” de la Digi24, ca in prezent se discuta in Parlament despre o lege menita sa combata materialele denumite “deep-fake”, generate cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Potrivit…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat, vineri, la emisiunea „LIVE cu Rotaru și Kiss” de la Digi24, ca legea impotriva materialelor tip „deep-fake”, generate de Inteligența Artificiala, este dezbatuta in Parlament iar „pana in aprilie o sa avem aceasta lege”.

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, a vorbit, joi seara, despre fenomenul deepfake si pericolele acestuia in anul 2024, cand 4 miliarde de oameni din intreaga lume sunt chemati la urne pentru a-si alege conducatorii. Ministrul apreciaza ca anul este complicat si aduce provocari…

- Un numar de 252.000 de romani au descarcat pe dispozitive iOS si Android aplicatia Ghiseul.ro, prin intermediul careia au fost procesate tranzactii de peste 100.000.000 lei in perioada februarie 2023 – ianuarie 2024, a anuntat ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, citat de Agerpres.…

- Prima transa de bani din 2024 pe cardurile sociale va intra in a doua jumatate a lunii februarie, anunța ministrul Caciu. Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a anuntat, duminica, la Alba Iulia, ca prima transa din acest an pentru voucherele sociale va fi acordata in a doua…