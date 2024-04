Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de patru ani din judetul Calarasi a murit luni in dupa ce ar fi consumat peste. La scurt timp, a murit si bunica ei. „In cursul zilei de 29.04.2024 s-a inregistrat un eveniment tragic in judetul Calarasi, decedand in aceeasi zi, in cursul diminetii, o fetita de 4 ani si in jurul pranzului…

- In urma evenimentului, s-a prabușit o parte a etajului 1.Pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul județului a fost activat *Planul Roșu de Intervenție* care presupune suplimentarea resurselor medicale la fața locului. In aceste momente, acționeaza: 1 autospeciala de stingere, 2 autospeciale…

- Un incendiu izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 a afectat apartamentele de la doua etaje, fiind soldat cu doua decese și 10 raniți. Mai multe echipaje de pompieri ale ISU au intervenit sambata pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Capitala, acolo unde un incendiu a izbucnit intr-un apartament…

- Cel puțin 27 de persoane au fost ucise in urma unui incendiu izbucnit in timpul unor lucrari de renovare in timpul zilei, la un club de noapte din centrul Istanbulului, noteaza Reuters. Pompierii și alte echipaje au sosit imediat la fața locului. Clubul ocupa doua etaje sub o cladire rezidențiala cu…

- 15 persoane au murit și alte opt au fost ranite intr-un incendiu izbucnit la un club de noapte din centrul Istanbulului in timpul unor lucrari de reparații desfașurate pe timpul zilei, a declarat, marți, primarul orașului, Ekrem Imamoglu.

- Patru persoane au murit joi, luate de mare, pe coasta de nord-vest si nord-est a Spaniei, maturata de rafale violente de vant si valuri de mai multi metri inaltime, relateaza AFP. ”Doi morti, dupa ce au cazut in mare la Muros del Nalon si Cudillero”, a anuntat intr-un comunicat Serviciul de Urgenta…

- Cel puțin 11 persoane au murit și alte patru au fost ranite, dupa ce o cladire s-a prabușit in timpul unui incendiu puternic izbucnit la o fabrica de vopsele din nordul capitalei indiene New Delhi, a declarat, vineri, 16 februarie, un oficial al departamentului de pompieri. Serviciul de pompieri din…

- Un incendiu raportat la o pensiune din orașul Calimanești (județul Valcea) s-a soldat cu decesul unei persoane și cu ranirea altor trei oameni. Persoana decedata ar fi un angajat al pensiunii. Angajatul a fost gasit gasit inconstient la mansarda cladirii, avand arsuri ușoare la nivelul brațelor. Ulterior…