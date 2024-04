Stiri pe aceeasi tema

- Studenti ai Universitatii Columbia din New York, de unde a pornit miscarea de protest pro-palestiniana in campusurile din SUA, au ocupat in noaptea de luni spre marti o cladire a complexului universitatii, sfidand ultimatumul conducerii acesteia de a inceta protestele, relateaza agentiile de presa internationale,…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a anunțat sambata ca „nu va renunta" la cererile sale de incetare a focului cu Israelul, precizand in acelasi timp ca va trimite o delegatie la negocierile prevazute la Cairo, dupa aproape sase luni de razboi in Fasia Gaza, informeaza AFP, citata de News.ro.„Cererile…

- Miscarea terorista Hamas a prezentat Egiptului, Qatarului si Statelor Unite un plan al unui armistitiu in razboiul din Fasia Gaza pentru eliberarea ostaticilor israelieni in schimbul unor deținuți palestinieni, 100 dintre aceștia fiind condamnați la inchisoare pe viața, anunța Reuters, citata de News.ro.Hamas…

- De la inceputul Razboiului din Fasia Gaza, atunci cand Joe Biden ia cuvantul in public, manifestanti propalestinieni amestecati in multime protesteaza.Ei critica sustinerea Israelului de catre Joe Biden si ii cer presedintelui american sa se pronunte in favoarea unui armististitiu durabil intre Israel…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a cerut miercuri Hamas sa incheie rapid un acord pentru a proteja poporul palestinian de „repercusiunile unei noi catastrofe”, dupa patru luni de razboi intre Israel si miscarea islamista din Fasia Gaza, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Statele Unite nu considera ca recentele bombardamente israeliene asupra orașului Rafah din Fașia Gaza, aflat la granița cu Egiptul, semnaleaza "lansarea unei ofensive pe scara larga", lucru pe care SUA nu il vor susține pana cand nu va exista un plan pentru protejarea oamenilor stramutați in aceasta…

- ”Tribunalul dispune ca statul (olandez) sa inceteze orice export si tranzit real de piese de F-35 cu destinatia finala Israel in sapte zile de la notificvarea acestei hotarari”, anunta Curtea de Apel de la Haga. Curtea considera ca exista riscul ca aceste piese sa fie folosite in actiuni care incalca…

- Un inalt responsabil al Hamas in Liban a afirmat sambata ca miscarea sa este deschisa oricarei discutii care ar pune capat "agresiunii" israeliene in Fasia Gaza, apreciind ca este prematur sa se discute despre un acord privind un armistitiu, noteaza AFP.Un proiect de acord de armistitiu intre Israel…