- Negociatori ai unor tari cheie in vederea unui acord care sa conduca la un armistitiu in Fasia Gaza, in schimbul eliberari a ostaticilor, au ajuns, in cadrul unor negocieri la Paris, un "teren de intelegere", anunta duminica consilierul in probleme de securitate nationala al lui Joe Biden Jake Sullivan,…

- Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a facut luni, 12 februarie, un apel subtil și voalat la adresa Statelor Unite sa reduca livrarile de armament catre Israel din cauza numarului mare de victime civile in razboiul din Fașia Gaza, informeaza Reuters.Borrell a reamintit ca președintele…

- ”Tribunalul dispune ca statul (olandez) sa inceteze orice export si tranzit real de piese de F-35 cu destinatia finala Israel in sapte zile de la notificvarea acestei hotarari”, anunta Curtea de Apel de la Haga. Curtea considera ca exista riscul ca aceste piese sa fie folosite in actiuni care incalca…

- Armata israeliana a bombardat joi, 8 februarie, zone din orașul sudic Rafah, aflat la granița Fașiei Gaza cu Egiptul și unde s-a refugiat mare parte din populația teritoriului, relateaza Reuters și The Guardian. Atacurile au loc la o zi dupa ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins o propunere…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marti ca Israelul nu va elibera "mii de teroristi" palestinieni in schimbul eliberarii ostaticilor detinuti in Fasia Gaza, in cadrul unui acord de incetare a focului discutat in prezent, relateaza AFP, citata de Agerpres."Nu ne vom retrage armata…

- Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, a declarat vineri, intr-un discurs la Universitatea din Valladolid, din Spania, ca Israelul a finanțat crearea gruparii militante palestiniene Hamas, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.„Da, Hamas a…

- Șeful Mossad, David Barnea, s-a intalnit vineri seara cu prim-ministrul din Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, potrivit unei surse care cunoaște problema, iar atenția s-a indreptat catre un posibil armistițiu in Gaza și un acord de schimb de prizonieri și ostatici.07:3017-12-2023Intalnire Israel…