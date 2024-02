Un armistitiu cu data limita a fost decis pentru Fasia Gaza. SUA anunta un pas urias

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul pe probleme de securitate nationala al lui Joe Biden, Jake Sullivan, a anunțat ca se prefigureaza un nou armistițiu intre Israel și Fașia Gaza! Zilele acestea au avut loc negocieri intense la Paris. Așadar, se contureaza un nou armistițiu pentru Fașia Gaza , in urma unor negocieri intense…

- Negociatori ai unor tari-cheie in vederea unui acord care sa conduca la un armistitiu in Fasia Gaza, in schimbul eliberari a ostaticilor, au ajuns, in cadrul unor negocieri la Paris, un ”teren de intelegere”, anunta duminica consilierul in probleme de securitate nationala al lui Joe Biden Jake Sullivan,…

- Statele Unite nu considera ca recentele bombardamente israeliene asupra orașului Rafah din Fașia Gaza, aflat la granița cu Egiptul, semnaleaza "lansarea unei ofensive pe scara larga", lucru pe care SUA nu il vor susține pana cand nu va exista un plan pentru protejarea oamenilor stramutați in aceasta…

- Oficiali egipteni au declarat marti ca au primit raspunsul Hamas la un acord-cadru de incetare a focului pentru Fasia Gaza, se arata intr-o declaratie a serviciului de informatii al Egiptului, relateaza Reuters, citat de news.ro."Vom discuta toate detaliile cadrului propus cu partile implicate pentru…

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a dat o „prima confirmare pozitiva” unei propuneri de armistitiu in Fasia Gaza si eliberarii unor ostatici tinuti in aceasta enclava palestiniana, a anunțat, joi, 1 ianuarie, un purtator de cuvant al Ministerului de Externe qatariot, Majed al-Ansari, relateaza agenția…

- Șeful biroului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, a anuntat marti, la Dubai, ca organizația islamista palestiniana va analiza o propunere de incetare a focului primita dupa discutiile purtate la Paris de catre oficiali ai Egiptului, Israelului, Statelor Unite și Qatarului.

- Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, a declarat vineri, intr-un discurs la Universitatea din Valladolid, din Spania, ca Israelul a finanțat crearea gruparii militante palestiniene Hamas, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.„Da, Hamas a…

- Un nou grup de ostatici inchisi in Fasia Gaza, 10 israelieni si doi straini, au fost pusi in libertate marti in schimbul eliberarii a 30 de palestinieni aflati in inchisori israeliene, dupa ce armistitiul dintre miscarea palestiniana Hamas si armata israeliana a fost prelungit pentru 48 de ore, noteaza…