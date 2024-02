Se conturează un nou armistițiu pentru Gaza! Negocierile au loc la Paris Consilierul pe probleme de securitate nationala al lui Joe Biden, Jake Sullivan, a anunțat ca se prefigureaza un nou armistițiu intre Israel și Fașia Gaza! Zilele acestea au avut loc negocieri intense la Paris. Așadar, se contureaza un nou armistițiu pentru Fașia Gaza , in urma unor negocieri intense care au avut loc la Paris, intre reprezentanti ai Israelului, Statelor Unite, Egiptului si Qatarului. S-a ajuns pe ”teren de intelegere”, dupa cum a declarat Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate nationala al președintelui SUA, Joe Biden, relateaza AFP, care a vorbit și despre condițiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

