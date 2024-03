Negocierile pentru un armistiţiu între Israel și Hams, reluate la Cairo (presa) Negocierile pentru un armistitiu intre Israel si Hamas urmeaza sa fie reluate duminica la Cairo, informeaza media egipteana pro-guvernamentala Al-Qahera News, apropiata serviciilor de securitate egiptene, transmite AFP. "O sursa din cadrul serviciilor de securitate egiptene a confirmat pentru Al-Qahera News reluarea negocierilor pentru un armistitiu intre Israel si Hamas in capitala egipteana", a indicat postul de televiziune. Al-Qahera News a insistat, de asemenea, asupra "eforturilor comune ale Qatarului si Egiptului", mediatori in acest conflict, "pentru a pastra progresele" rundelor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

