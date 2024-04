Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al treilea battle al sezonului 13 Chefi la cuțite a adus victoria echipei conduse de Chef Orlando Zaharia, dupa un battle cu o provocare dificila, dar și cu doua amulete care au zdruncinat ordinea la bancurile de lucru.

- Echipele s-au pregatit intens pentru a-i impresiona pe degustatori. Farfuriile au aratat impecabil, dar numai una dintre ele i-a ajutat sa se salveze de la duelul de eliminare. Iata ce reacție au avut ceilalți doi chefi.

- Fanii emisiunii Chefi la cuțite care au primit șansa de-a deveni degustatori au analizat farfuriile și au decis ce echipa a caștigat cel de-al treilea battle din sezonul 13 al show-ului, din 24 aprilie 2024.

- Episodul 16 al sezonului 13 de la Chefi la cuțite, din data de 23 aprilie 2024, a adus multe tensiuni in platoul emisiunii de la Antena 1. A fost o ediție cu mari emoții pentru jurați și pentru concurenți. Iata cine a caștigat al doilea battle!

- Banda a adus un verdict neașteptat in ediția 16 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 23 aprilie 2024. Competiția a fost apriga intre cele trei echipe, insa degustatorii au luat o decizie importanta.

- Battle-ul care a deschis seria confruntarilor culinare ale sezonului 13 Chefi la cuțite a fost caștigat aseara de echipa lui Chef Richard Abou Zaki. Victoria savurata din plin a venit dupa o proba la care echipele au avut de preparat farfurii cu 13 ingred

- Elwira Petre a anunțat cine a caștigat amuleta zece din sezonul 13 Chefi la cuțite, care a fost difuzata pe data de 9 aprilie 2024. Chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au facut show de zile mari in platou, dupa verdictul soției lui Mihai Petre.

- In episodul 4 al emisiunii Chefi la cuțite, care a avut loc la data de 25 martie 2024, Mihai Morar a avut o sarcina grea in show-ul de gatit de la Antena 1. Mai exact, omul de radio și de televiziune a rostit numele juratului care intra in posesia amuletei puternice. Iata cine a caștigat al patrulea…