Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al patrulea battle al sezonului 13 Chefi la cuțite, desfașurat in ediția de ieri seara a show-ului culinar, a fost caștigat de echipa verde, Chef Orlando Zaharia inregistrand astfel a doua victorie.

- Emoții mari pentru jurați și concurenți in cadrul ediției de astazi, 29 aprilie 2024. Ce echipa a caștigaat cel de al patrulea battle. A fost o proba destul de complicata pentru toți, dupa ce au aflat ingredientele cu care au fost nevoiți sa gateasca.

- In seara aceasta, la Chefi la cuțite, cel de-al patrulea battle incinge atmosfera in bucatarie. Competitorii simt tot mai puternic presiunea din partea juraților, care iși doresc victoria. Astfel, Chef Richard Abou Zaki are pana acum doua battle-uri caștigate, dar in ultima ediție de saptamana trecuta…

- Cel de-al treilea battle al sezonului 13 Chefi la cuțite a adus victoria echipei conduse de Chef Orlando Zaharia, dupa un battle cu o provocare dificila, dar și cu doua amulete care au zdruncinat ordinea la bancurile de lucru.

- Fanii emisiunii Chefi la cuțite care au primit șansa de-a deveni degustatori au analizat farfuriile și au decis ce echipa a caștigat cel de-al treilea battle din sezonul 13 al show-ului, din 24 aprilie 2024.

- Episodul 16 al sezonului 13 de la Chefi la cuțite, din data de 23 aprilie 2024, a adus multe tensiuni in platoul emisiunii de la Antena 1. A fost o ediție cu mari emoții pentru jurați și pentru concurenți. Iata cine a caștigat al doilea battle!

- Banda a adus un verdict neașteptat in ediția 16 din sezonul 13 Chefi la cuțite, de pe 23 aprilie 2024. Competiția a fost apriga intre cele trei echipe, insa degustatorii au luat o decizie importanta.

- Primul battle a ajuns la final și coșarii au decis ce echipa a caștigat. Banda a adus un verdict neașteptat, in ediția 15 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 13, din 22 aprilie 2024. Au urmat replici dure intre jurați.