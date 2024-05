Stiri pe aceeasi tema

- ”Nu mai putin de 23,288 miliarde euro a primit Romania, pana la acest moment, din exercitiul financiar 2014-2020, pe Politica de Coeziune, ajungand la un grad de absorbtie de 97%. Sa mai spun ca, la momentul intrarii la guvernare, noiembrie 2021, Romania primise doar 11,8 miliarde euro din cele 24…

- ”In cadrul discutiilor, ministrul a subliniat nevoia de eficientizare calitativa a cheltuielilor bugetare prin cresterea ponderii cheltuielilor cu finantare din fonduri externe fata de cele din surse nationale, dar si a cheltuielilor de investitii in total cheltuieli bugetare. Ministrul Finantelor a…

- „Comisia Europeana a blocat a treia cerere de plata din PNRR in valoare de 2,7 miliarde de euro. Opacitatea si secretizarea RA-APPS, procesul de numire in functii de la AMEPIP, lipsit de transparenta si el, sunt doar doua dintre problemele identificate de catre Comisia Europeana. Bineinteles, guvernul…

- Romania a incasat luni 642 milioane de euro de la Comisia Europeana pentru Programul Tranzitie Justa – FTJ STEP, reprezentand prefinantare unica exceptionala in cadrul platformei „Tehnologii strategice pentru Europa” (STEP), a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, potrivit…

- "Am reusit cea mai mare absorbtie de fonduri europene din istoria noastra. Ne-a ajutat PNRR-ul pentru ca am avut un mecanism pe care l-am agregat in interiorul Guvernului. Am avut un ministru la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, domnul Bolos, care a inteles si venea din interiorul mecanismului,…

- ”Romania a ajuns pe locul 2 in Uniunea Europeana din perspectiva valorii nominale a absorbtiei de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020. La acest moment, Romania a primit peste 23,112 miliarde euro din sumele solicitate Comisiei Europene pentru exercitiul financiar 2014-2020,…